Brown canta clássico e leva fãs à loucura: “Quem pediu Tribalistas?”

Carlinhos Brown comandou a Enxaguada de Yemanjá neste domingo, 2 - Foto: Rafael Martins | Divulgação

Além de homenagear a Rainha do Mar e os 40 anos da axé music, o cantor Carlinhos Brown também fez questão de cantar grandes clássicos na Enxaguada de Yemanjá, que aconteceu neste domingo, 2, na Vila Caramuru. E é claro que os fãs foram à loucura.

O artista homenageou o grupo Tribalistas, o qual ele montou ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes, e cantou ‘Carnavália’, um dos maiores sucessos da banda. “Quem pediu Tribalistas?”, perguntou Brown. A plateia respondeu com gritos e aplausos.

E os Tribalistas?

Os Tribalistas ficaram 15 anos sem cantar juntos até a grande turnê que culminou com apresentação no Lollapalooza 2019. E justamente após aquela noite, Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes anunciaram o fim do grupo.

“Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer”, dizia a publicação no perfil oficial dos integrantes do grupo no Instagram. Foram contabilizados 35 shows em 29 cidades e mais de 250 mil espectadores. Além disso, os Tribalistas rodaram 33 mil quilômetros no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul.

“Concedemos mais de 50 entrevistas e arrecadamos mais de três toneladas de alimentos não perecíveis doados por vocês nos shows com ingressos solidários. Tudo isso num investimento com 100% de recursos próprios. Isso prova que a música brasileira, além do valor cultural, é uma importante fonte de riqueza para nosso País”, dizia a nota.

Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes encerram agradecendo aos fãs que acreditaram no projeto. “Queremos agradecer imensamente a todas as tribos que estiveram conosco nesses últimos meses. As tribos que estiveram lá para trabalhar, se divertir e fazer acontecer”, concluiu.