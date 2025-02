Camarote Brown confirma presença no Carnaval de Salvador

- Foto: Azuz Filmes

Localizado na Barra, em Salvador, o Camarote Brown by Licia Fabio afirma que realizará uma imersão no universo do Cacique do Candeal, reunindo música e gastronomia com vista panorâmica para as atrações do Circuito Dodô.

A promoter Licia Fabio assina o camarote, que funcionará de 28 de fevereiro (sexta-feira) até 04 de março, das 15h às 24h, no espaço do restaurante Barravento, na Barra. O espaço foi escolhido estrategicamente pela sua localização entre o Cristo e o Farol da Barra.

| Foto: Azuz Filmes

Além do conforto e segurança de uma estrutura já existente, com salões e banheiros climatizados, serviço all inclusive com buffet variado, ativações de grandes marcas e um mirante externo montado exclusivamente para o Carnaval. O espaço vai receber diariamente 1000 pessoas, entre artistas, empresários, celebridades e foliões.

| Foto: Azuz Filmes

“O camarote foi um grande acontecimento em sua primeira edição e, agora, teremos novamente um espaço para as pessoas se divertirem e as marcas estarem presentes para networking cultural”, afirma Brown.

Neste segundo ano, o camarote vem inspirado no Candyall Guetho Square, com suas cores, formas, músicas e outras identidades do bairro multicultural, que tem a sua maior referência o trabalho de Carlinhos Brown.