Carnaval 2025: Xanddy vai puxar pipoca na Barra; saiba que dia

Xanddy Harmonia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Xanddy Harmonia já definiu como vai ser o seu Carnaval. O artista vai homenagear a axé music no figurino da folia e a sua agenda conta com a Pipoca do Xandão, que vai acontecer no domingo, 2, no circuito Dodô (Barra/Ondina).

Para celebrar os 40 anos do axé, o artista vai usar looks inspirados no movimento. Com figurinos exclusivos assinados por Talita Sylos e Fagner Bispo, ele quer homenagear os grandes nomes que fizeram parte dessas quatro décadas de história, como Luz Caldas, Olodum e mais.

“Muitos desses nomes, foram e são referências para mim até hoje. Olodum, Luiz Caldas, Banda Mel, entre tantos... São escolas que fizeram toda diferença na minha formação como cantor e artista que sou”, afirmou Xanddy.

Confira um dos figurinos:

Figurino de Xanddy Harmonia | Foto: Divulgação

Veja a agenda do cantor:

24/02 Pipoca Melhor Segunda/Pré-Carnaval (Barra).

27/02 Pipoca Xanddy Samba de Roda (Campo Grande)

01/02 Participação Pipoca Doce (Campo Grande)

02/02 Pipoca do Xandão (Barra/Ondina)

02/02 Camarote Brahma SSA.

03/02 Camarote Salvador (SSA)

04/02 Camarote Club (SSA)

04/02 Camarote Villa (SSA)