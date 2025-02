Claudia Leitte dá "spoiler" de repertório para o Carnaval de Salvador

Programa une música e bate-papo - Foto: Julia Lacerda

A cantora Claudia Leitte deu um "spoiler" do repertório que prepara para o Carnaval de Salvador deste ano durante o episódio do Groovadinho de Verão, programa inspirado no verão de Salvador, unindo música e bate-papo sob o comando do apresentador Dinho Júnior, disponível no canal da Macaco Gordo no Youtube.

Durante a entrevista, Claudia contou histórias da sua carreira, falou sobre sua relação com Salvador e a influência do centro histórico da cidade em sua formação, sua conexão com o pagode baiano, além lembrar momentos divertidos, como quando assumiu o nome pelo qual é conhecida hoje durante um show em Cajazeiras. Na parte musical, Claudia apresentou canções como “Cheiro No Pescoço”, “Tudo Em Off”, “Destrava”, “Verão Dos Meus Sonhos”, e os hits “Amor Perfeito”, “Eu Fico”, “Pensando em Você” e “Selva Branca”.

O Groovadinho de Verão já lançou outros dois episódios com Igor Kannário e Xanndy, ultrapassando 2 milhões de visualizações, somando os conteúdos no Youtube e redes sociais. Os próximos lançamentos são com Psirico, Alinne Rosa, Tonny Salles, Ara Ketu, Pagod’arte e Parangolé.

“A 1ª temporada do Groovadinho chega pra botar fogo no verão. Serão 9 episódios com muitos amigos artistas”, prometeu Dinho, em um post em seu perfil nas redes sociais.