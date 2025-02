Sambaiana faz último show da temporada de ensaios de verão

Ingressos estão disponíveis no Sympla no valor de segundo lote - Foto: Divulgação

Acontece no espaço Colaboraê, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, o show de despedida da banda Sambaiana no domingo, 16, às 17h. O show será apresentado no já conhecido formato, com 2h30 de duração, mas antes da banda quem comanda o palco é a DJ Milla Brianezi. Os ingressos estão disponíveis no Sympla no valor de segundo lote, por R$40,00.

“É verão, a cidade está repleta de bons eventos e fechar essa temporada de ensaios com a casa cheia em todas as edições é um excelente termômetro pra gente. Agora começa a nossa preparação para o carnaval com o segundo ano de Expresso 2222 e outras novidades que vocês saberão em breve”, disse a cantora Ju Moraes.

Música do carnaval

Nesta sexta-feira, no dia 14, a Sambaiana lança em todas as plataformas digitais “Também Tô Querendo”, aposta da banda para o carnaval (faça o pré-save aqui) deste ano. Composta por Ju Moraes, Marília Sodré, Rayra Mayara, Marcinha BB, Grace Profeta, Lala Evangelista, Lorena Martins, Danila Bispo e Mari Buente, a música traz a essência da música baiana com um bom samba praiano e é uma verdadeira celebração aos amores de verão.