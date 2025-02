Feijoada ao Mar segue com ingressos à venda para sua 26ª edição

Festa terá shows de Negra Cor e Seuilsom - Foto: Divulgação

A 26ª edição da Feijoada ao Mar, que vai acontecer no dia 21 de fevereiro, segue com ingressos à venda. O evento vai reunir foliões, jornalistas, artistas, empresários e turistas, das 13h às 19h no Camarote da Barra, localizado próximo ao Morro do Cristo.

Os ingressos estão à venda no Shopping Barra (Piso L4 - no corredor do cinema).

A festa vai contar com serviço totalmente all inclusive como em seus anos anteriores. O público vai curtir uma tarde animada ao som das bandas Negra Cor e Seuilsom, com um buffet de feijoada preparado pelo chef baiano Gabriel Dalcom.

A edição traz este ano salgadinhos da Deli e Cia, bolos da Viva Gula, bolinhos de feijoada, farofa e pimentas de Tereza Paim, baiana de acarajé, picolés, cerveja Amstel, Água Perrier, refrigerante, roskas, whisky Red Label, energético Baly, Sake Azuma, dentre outros.

A tradicional festa é assinada pela colunista e promoter Alexandra Isensee.