De graça: shoppings de Salvador recebem shows em clima de Carnaval

Shopping recebem shows antes do Carnaval - Foto: Divulgação | Shopping Barra

Salvador já está em clima de Carnaval e, nos próximos dias, shoppings da cidade vão receber bailinhos e shows especiais. O Portal A TARDE reuniu eventos gratuitos que poderão ser aproveitados por visitantes dos estabelecimentos.

Confira os eventos:

Shopping Barra

O Shopping Barra receberá, entre quinta-feira, 20, e domingo, 25, sempre a partir das 16h, os visitantes podem aproveitar uma programação repleta de brincadeiras para a criançada e hits carnavalescos.

A folia começa com a criançada, com o espetáculo O Palhaço Resumido, personagem que faz uma fusão lúdica entre palhaçaria e música. A apresentação, liderada pelo musicoterapeuta Peu Alves, é garantia de riso solto, com efeitos cômicos sonoros e diversos jogos musicais.

Para a sexta-feira e sábado, o Shopping Barra promete uma verdadeira folia no Terraço do Barra, com toda energia da edição dedicada especialmente aos 40 anos do Axé Music.

Serviço:

Terraço do Barra

Quando: Até 23 de fevereiro, de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h; e domingo, das 16h às 20h.

Onde: Terraço, estacionamento G3, Shopping Barra

Quanto: Entrada gratuita (sujeita à lotação do espaço).

Programação Terraço do Barra

20/02, quinta-feira, 17h30, O Palhaço Resumido (Infantil).

21/02, sexta-feira, às 17h30, Nando Borges.

22/02, sábado, às 17h30, SEUILSOM.

23/02, domingo, às 17h30, Stripulia (infantil).

Shopping Paseo

No sábado, 22, o Shopping Paseo receberá um Bailinho de Carnaval. A festa terá o show de Tio Paulinho, junto com personagens divertidos.

O evento terá abertura às 14h com apresentação da banda de fanfarra, que vai percorrer os dois pisos do Shopping; e às 15h, Tio Paulinho dará início a um momento mágico com muita música, alegria e diversão. A programação ainda contará com um ponto de maquiagem artística para os pequenos, das 14h às 16h, no piso L2.

Serviço:

Bailinho de Carnaval

Quando: Sábado (22), a partir das 14h

Onde: dois pisos do Shopping Paseo e no piso L2, um ponto de maquiagem artística

Gratuito

Shopping da Bahia

Nesta terça-feira, 18, a banda Samba Trator fará um show gratuito na Praça Verão do Shopping da Bahia, a partir das 17h. Além de curtir um samba de primeira, os foliões podem aproveitar para garantir a casadinha das camisas do bloco Pagode Total, disponível exclusivamente na loja oficial, localizada na ala nova, 1º piso.

Bloco Pagode Total

Circuito: Avenida

Data: Quinta-feira, 27 de fevereiro

Atrações: Samba Trator | É o Tchan | Convidados

Valores: Individual R$ 200,00 | Casadinha R$ 360,00 – Somente na loja própria

Vendas: Loja própria no Shopping da Bahia (1º piso, ala nova), Balcão de Vendas da Praça Verão (2º piso), no site www.ticketmaker.com.br e lojas Pida!

Outlet Premium Salvador

Na semana que antecede o Carnaval, o Outlet Premium Salvador preparou um evento que promete refrescar o calor e manter o ânimo dos pequenos foliões: uma festa na água, comandada por Tio Paulinho e sua turma.

No domingo, dia 23, o bloquinho mais animado de Salvador sai, às 10h, da Praça das Águas, e mistura música com boias, brincadeiras e muita água.

Endereço:Estrada do Coco, km 12,5 (no último retorno antes do pedágio)

Salvador Norte Shopping



Com atrações carnavalescas gratuitas para divertir toda a família, o Salvador Norte Shopping está no ritmo da maior festa popular do país. Neste sábado, 22/02, às 18h, tem o bloquinho que será comandado pela cantora Amanda Santiago, a voz que já embalou muitas festas e carnavais e agora está à frente da banda Timbalady. O agito acontece na Praça de Alimentação, no piso L3. Para fazer o esquente, das 17h às 18h, personagens infantis realizam uma parada itinerante com muita música para a diversão da criançada.

Parada Itinerante com Personagens Infantis

Local: Corredores do Salvador Norte Shopping

Data: sábado, 22/02

Horário: das 17h às 18h

Entrada: gratuita

Bloquinho Salvador Norte Shopping com Amanda Santiago

Local: Praça de Alimentação, piso L3 – Salvador Norte Shopping

Data: sábado, 22/02

Horário: a partir das 18h

Entrada: gratuita

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa já está no clima do Carnaval, com uma série de atividades gratuitas para a alegria da criançada. A folia tem início na manhã deste sábado (22), com oficinas de instrumentos carnavalescos e com o "Furduncinho do Center Lapa" à tarde, trazendo mini bloco infantil com personagens, muita música e diversão para toda a família.

As inscrições para as oficinas estão disponíveis no Sympla. Elas serão realizadas em duas turmas, às 10h e às 11h, antes do grande momento da folia. Na ocasião, as crianças vão confeccionar seus próprios instrumentos para usar durante o baile. A concentração do "Furduncinho do Center Lapa" começa às 15h, no Lapa Cultural, espaço interativo localizado no terceiro piso. Dalí, os pequenos foliões partirão em cortejo pelos corredores do shopping, embalados pelo ritmo contagiante do Carnaval.

Serviço:

Furduncinho do Center Lapa

Local: Shopping Center Lapa

Quando: Sábado, dia 22/02

Concentração às 15h, no Lapa Cultural (L3)

Entrada gratuita

Oficina de Instrumentos Carnavalescos

Quando: 22/02

Turma 1: 10h às 10h50

Turma 2: 11h às 11h50

Quanto: Gratuito

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficinas-carnavalesca/2830207