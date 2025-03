Adolescente de 12 anos é morta enquanto dormia com namorado em FSA

Namorado de adolescente é suspeito de participar de crime - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma adolescente de 12 anos foi morta a tiros enquanto dormia no bairro Gabriela, em Feira de Santana, na madrugada desta segunda-feira, 24. A vítima identificada como Ana Vitória Silva da Silva dormia com o namorado que também foi atingido e está internado em estado grave no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). A informação é do g1.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Gustavo Coutinho, a jovem estava acompanhada do namorado na sala da casa em que ele mora, quando homens armados invadiram o local e atiraram contra os dois. O crime aconteceu no Loteamento Tangará, por volta das 3h.

O garoto foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o HGCA. A mãe do rapaz ainda estava em casa no momento do crime. Ela estava com os três filhos menores em um quarto do imóvel quando ouviram os disparos. Nenhum deles foi atingido.

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Não há informações sobre velório e sepultamento. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios que está na busca dos suspeitos.

Segundo a polícia, o garoto pode ter sofrido uma represália por suspeita de participação em um crime em novembro do ano passado, no mesmo bairro. Ainda de acordo com o delegado, a vítima foi identificada como Edvaldo Marinho, de 57 anos. Ele foi atropelado e atacado com golpes de faca.