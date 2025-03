Líder do Jogo do Bicho preso na Bahia foi investigado com assassino de Marielle

Envolvido com Jogo do Bicho preso - Foto: Ascom | Polícia Civil

Em uma ação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, um dos líderes do Jogo do Bicho foi preso na manhã de ontem. O criminoso, identificado como 'Baiano', estava foragido há três anos e foi localizado em um condomínio de luxo na Praia do Forte, na Linha Verde, Bahia. A prisão ocorreu sem resistência, após dois meses de investigações detalhadas e ações de inteligência que levaram as equipes de segurança até o imóvel onde o suspeito se escondia.

Baiano estava foragido desde 2022, quando foi identificado como um dos principais alvos da Operação Calígula, deflagrada no Rio de Janeiro para desarticular uma rede de jogos de azar que operava ilegalmente em diversos estados.

A operação, conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), visava desmantelar um esquema criminoso liderado por Baiano e seu filho, que contava com a participação de dezenas de criminosos, incluindo o ex-PM Ronnie Lessa, acusado de ser o responsável pela morte da vereadora Marielle Franco.

A Operação Calígula resultou em 29 mandados de prisão e 119 mandados de busca e apreensão. Durante a investigação, foram identificados bingos clandestinos e endereços ligados à organização criminosa, que se sustentava por meio da corrupção de policiais civis e militares, permitindo a operação ilegal de casas de apostas. Em um dos episódios mais emblemáticos da operação, máquinas caça-níquel apreendidas foram devolvidas após o pagamento de propina.

Mesmo com a prisão de membros importantes da organização criminosa, como Ronnie Lessa, o grupo continuou a operar, o que resultou em novas fases da investigação. A terceira fase, denominada Operação Ludópata, focou no fechamento de um depósito de máquinas caça-níquel e na apreensão de armas, dinheiro e celulares. A ação resultou na prisão em flagrante de um indivíduo com armamento de uso restrito.

Baiano será levado à delegacia e está à disposição da Justiça, que agora dará sequência aos trâmites legais.