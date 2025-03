Homem é preso suspeito de estuprar criança de 11 anos na Bahia

Garota estava a caminho de casa quando foi abordada pelo suspeito - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 11 anos em Mutuípe, na Bahia, nesta terça-feira, 11. O caso aconteceu no povoado de Ribeirão, na zona rural do município. O homem foi contido e agredido por populares.

De acordo a Polícia Civil, a garota estava a caminho de casa quando foi abordada pelo suspeito, jogada no chão e apalpada. A criança gritou pedindo ajuda e foi socorrida por moradores.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi deslocada para atender a uma ocorrência de agressão em via pública. No local, os policiais descobriram que o homem era suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Mutuípe, onde permanece internado e sob custódia.

O suspeito deverá ser ouvido nesta quarta-feira, 11. O homem teria um diagnóstico de esquizofrenia e recebia acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial da cidade. A investigação também aponta que ele tem um histórico de comportamentos agressivos e falas desconexas.