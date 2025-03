Suspeito de torturar e matar jovem é preso

Material apreendido com o suspeito - Foto: Divulgação Polícia Civil

Após três meses de buscas, policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana localizaram um homem, de 20 anos, suspeito de torturar e matar a jovem Emanuela dos Santos Menezes, 24 anos, no final do ano passado. Ele foi preso, nesta terça-feira, 11, por força de mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

Os agentes também realizaram busca e apreensão no imóvel dele e apreenderam um facão utilizado para torturar vítimas, uma quantia de R$ 554, porções de maconha e um aparelho celular.

Outro suspeito identificado como Anderson da Silva Ferreira, 18, foi morto no bairro Asa Branca, três dias depois de participar do assassinato de Emanuela. O corpo dela foi encontrado, no dia 5 de dezembro de 2024, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. O crime aconteceu na casa dela, na Rua Corpo e Alma, no bairro Gabriela, na cidade que fica cerca de 115 Km de Salvador. A jovem, que era mãe de uma criança de 2 anos, foi executada a tiros. A polícia não revelou a motivação do crime.