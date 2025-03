Homem é preso suspeito de agredir companheira com facão na Bahia

Prisão ocorreu na zona rural da cidade de Ibirapitanga - Foto: DT de Ibirapitanga

Um homem foi preso na zona rural da cidade de Ibirapitanga, no sul da Bahia, suspeito de agredir companheira com golpes de facão após uma discussão na terça-feira, 11.

De acordo com as investigações, a vítima procurou a polícia para denunciar Elenilson Santana dos Santos, de 27 anos. Ela apresentava um corte no braço e diversas escoriações nas costas e perna.

Segundo o g1, em depoimento, a mulher contou para os policiais que também tinha sido ameaçada de morte e que o suspeito já tinha feito outras agressões, durante o período em que eles namoram (cerca de um ano).