Após tentar matar Micael Jackson, integrante da Katiara é executado pelo BDM

Jorjão era acusado de tentar matar desafeto e esperava julgamento em liberdade - Foto: Divulgação Polícia Civil

Acerto de contas entre integrantes de facções rivais ou vingança. Embora o delegado Thiago Alves Cunha, titular da Delegacia Territorial (DT) de Ribeira do Pombal, interior da Bahia, não tenha confrmado, essas podem ser as motivações para a morte de Jorge Jesus dos Santos, 47 anos, o Jorjão Quebra Pedra, na manhã de terça-feira, 11, em Ribera do Pombal, na região nordeste do estado. Suspeito de ser aliado de integrantes da facção CP-Katiara, o ex-lutador de MMA estava respondendo em liberdade pela tentativa de homicídio contra Micael Jackson de Jesus Santos, suposto integrante da facção Bonde do Maluco (BDM-Caveira), em 2017.

"Não descartamos nenhum a possibilidade. É prematuro, por ora, restringir a motivação do crime a uma só suspeita. Mas, já estamos muito adiantados quanto a autoria. Já temos elementos informativos nesse sentido. Mas, ainda não é viável a divulgação, sob pena de atrapalhar nas investigações", afirmou Cunha.

Jorjão foi executado a tiros, por dois homens, ainda não identificados, por volta das 8h, quando passava de carro pela Avenida Pedro Rodrigues da Conceição, uma das vias mais movimentadas do Centro da cidade. Os suspeitos, que estavam em uma motocicleta de dados não anotados, fugiram logo em seguida.

Em ação penal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-BA), disponibilizada em consulta pública através do site do órgão, Jorjão figura como um dos autores da tentativa de morte contra Micael, na noite do dia 27 de setembro daquele ano, no bairro Pombalzinho. O crime teria sido motivado por vingança, após os assassinatos de dois sobrinhos e um filho dele por possíveis traficantes de drogas do BDM-Caveira.

O delegado não soube informar se os parentes do ex-lutador tinham envolvimento com a criminalidade, nem qual teria sido a motivação para os homicídios, que aconteceram em 2016.

"Não participei dessas investigações. Mas, acredito nesse envolvimento [dos familiares] e num posterior envolvimento de Jorjão com a Katiara para vingar a morte do filho", explicou o titular.

À época do ataque a Micael, Jorjão foi baleado no tórax, durante uma troca de tiros, depois de invadir a casa do rival. Nesta ação, ele contou com apoio de um comparsa, de prenome Everton. Horas após ser ferido, Jorjão procurou ajuda em uma unidade de saúde do município e alegou ter sido baleado, na porta da casa da mãe, na Estrada da Mirandela, no Centro, quando retornava da residência da namorada. Ele precisou passar por cirurgia.

Por este crime, em 9 de novembro de 2017, Jorge, que já havia sido carcereiro da Delegacia de Ribeira de Pombal e segurança do Estádio Domingos Ferreira Brito, o Ferreirão, foi preso por investigadores da 25ª Coordenadoria de Polícia Civil de Euclides da Cunha, no Km 8 da BR-410, próximo à Ribeira do Pombal. Ele estava com mandado de prisão preventiva em aberto por tentativa de homicídio. Na ocasião, foram apreendidos com ele um revólver calibre 38 municiado.

Após decisão judicial, ele foi solto e aguardava julgamento em liberdade. Ele deveria ter sido julgado em 7 de novembro de 2024, mas, por algum motivo, o Júri foi cancelado e remarcado para acontecer em 1º de setembro de 2026. "Respondia esse processo em liberdade, apesar de ter tido preventiva decretada, em virtude de excesso de prazo, foi solto", esclareceu o delegado Thiago Alves Cunha, o motivo pelo qual Jorjão não estava preso.

Em 7 de junho de 2023, o ex-carcereiro foi conduzido à DT de Ribeira de Pombal, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele, após cumprirem mandado de busca e apreensão, os agentes da unidade policial aprenderam uma espingarda de fabricação artesanal, uma faca, duas máscaras de caveira e uma peruca de cabelo artificial preto.

SOBRE A MORTE DE JORJÃO

Em um vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, é possível perceber que Jorjão já estava sendo seguido pelos criminosos. Em um determinado ponto da via, o condutor da motocicleta reduz a velocidade e para no fundo do veículo da vítima, em seguida, se aproxima lentamente e emparelha o veículo ao lado do motorista, momento em que o garupa saca duas armas e atira em Jorjão. O suspeito que está conduzindo a moto também pega uma arma e faz alguns disparados. Logo após a ação criminosa, a dupla, que está trajando fardamento de uma empresa, foge sem deixar pistas.

Na hora do crime, a avenida estava bastante movimenta. Várias pessoas presenciaram os suspeitos agindo na maior tranquilidade. As imagens foram registradas por câmeras de segurança da rua.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações já estão em curso afim de identificar e prender a dupla de atiradores e esclarecer a motivação. "Diante da gravidade do ocorrido, a Polícia Civil, com o apoio da Coordenação Regional de Euclides da Cunha, segue em diligências para esclarecer todas as circunstâncias do crime", diz um trecho do documento.

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Nordeste) e agentes da Guarda Civil Municipal de Ribeira do Pombal também participam das investigações. Até a noite desta terça-feira, o corpo de Jorjão seguia no Instituto Médico Legal (IML) de Euclides da Cunha aguardando liberação.