Bahia receberá 80 novas ambulâncias até o fim de março

Oitenta novas ambulâncias devem chegar à Bahia até o fim deste mês. A informação foi confirmada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta terça-feira, 11, após reunião com ministros do governo Lula (PT) em Brasília.

Após este mês, o estado ainda receberá outros 28 novos veículos. Ao todo, a Bahia será contemplada com 108 ambulâncias, de acordo com informações do petista.

“Viemos a Brasília para fortalecer as parcerias com os ministérios e avançar em projetos importantes para a Bahia. Foi um dia produtivo, com muitas pautas encaminhadas e novidades chegando para melhorar a vida do nosso povo”, afirmou o governador.

A novidade é fruto de uma reunião entre o chefe do Executivo estadual, a secretária da Saúde, Roberta Santana, e o ministro da setor, Alexandre Padilha, na capital federal. O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, também participou da agenda.

Entre os temas que entraram na mesa de discussão dos políticos destacam-se investimentos para o novo Hospital Regional Paulo Afonso, como radioterapia e custeio das Unidades Básicas de Saúde Indígenas.

Ainda na área da saúde, o chefe do Executivo estadual também tratou sobre o fortalecimento da Bahiafarma e a garantia do pagamento do piso da enfermagem.

Outros setores

Os encontros foram além e se estenderam para outras áreas como investimentos de infraestrutura de transportes e abastecimento de água para os municípios afetados pela seca.

Para o setor de transportes e infraestrutura, as conversas avançaram sobre a modernização e ampliação de aeroportos nos municípios de Conde, Ilhéus, Morro de São Paulo, Teixeira de Freitas e Irecê, além de melhorias na BR-324 e na BR-101. O governador também solicitou ações para o fortalecimento da Hidrovia do São Francisco, um projeto estratégico para a logística e desenvolvimento do estado.

No Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o governador tratou sobre o uso da inteligência artificial para modernizar a gestão pública e impulsionar o sistema produtivo da Bahia. O destino do antigo aeroporto de Vitória da Conquista também esteve na pauta da reunião.

Durante encontro com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, foram discutidas soluções para o abastecimento de água no semiárido baiano, incluindo a primeira etapa do Canal do Sertão e medidas emergenciais para os municípios atingidos pela estiagem.

Jerônimo se reuniu com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck e com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha; dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; dos Transportes, Renan Filho; e da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.