Drogas com foto de Pablo Escobar são apreendidas na Bahia

Tabletes de cocaína possuiam foto do narcotraficante colombiano Pablo Escobar - Foto: Divulgação/10ª CIPM

Tabletes de cocaína com a foto do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, foram apreendidos pela Polícia Militar (PM), na terça-feira, 11, no município de Madre de Deus, na Bahia. Durante a ação, dois suspeitos de tráfico de entorpecentes foram presos.

De acordo com a PM, guarnições da 10ª CIPM foram acionadas para apurar uma denúncia de tentativa de homicídio na região. A informação que receberam foi de um homem atingido por disparo de arma de fogo na localidade conhecida como Marezinha.

Na unidade de saúde onde o indivíduo recebia atendimento médico, os agentes constataram o envolvimento do homem com o tráfico de drogas na região. Após a alta médica, o homem levou os militares ao local onde ele armazenava entorpecentes.

Ao chegarem, os militares encontraram um segundo suspeito, que foi detido, além de dois tabletes de pasta-base de cocaína e 11 pedras de crack.

Os dois indivíduos foram encaminhados para a 17ª DT, onde a ocorrência foi registrada.