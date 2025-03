Líder do Jogo do Bicho é preso em condomínio de luxo na Bahia

Captura ocorreu após dois meses de investigação e ações de inteligência - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia, em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, prendeu um dos líderes do Jogo do Bicho nos dois estados. O criminoso, conhecido como Baiano, foi localizado em um condomínio de luxo na Praia do Forte, na Linha Verde, onde se escondia há três anos.

A captura ocorreu após dois meses de investigação e ações de inteligência que levaram os agentes até o imóvel do suspeito. Ele era procurado desde 2022, quando a Operação Calígula foi deflagrada no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu sem resistência.