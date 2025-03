Principal assaltante de bancos do PCC morre em confronto com a PM

Polícia Civil segue investigando o caso e a possível conexão com outras ações criminosas - Foto: Reprodução/ Bom Dia Brasil

Um dos maiores assaltantes de banco do Brasil, André Ferreira Borges, conhecido como "Pane", foi morto a tiros na noite de terça-feira, 11, durante um confronto com a Polícia Militar em Campinas, São Paulo.

Com 45 anos, André era apontado como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e acumulava um histórico de assaltos milionários, incluindo os ataques às agências bancárias de Uberaba, em 2019, e Araçatuba, em 2021.

A operação que resultou em sua morte teve início após uma denúncia anônima. A PM localizou o veículo em que ele estava em uma rodovia de Campinas e tentou abordá-lo. Durante a ação, houve troca de tiros, e André foi baleado e não resistiu.

No carro do criminoso, os policiais encontraram uma grande quantia em dinheiro: mais de U$S 80 mil (cerca de R$ 466 mil) e R$ 21 mil em espécie. Além disso, foram apreendidos carregadores de fuzil, uma submetralhadora, uma pistola e diversas munições.

Investigado há anos, André já havia sido preso em 2019 no interior de São Paulo. As autoridades também descobriram que ele esteve recentemente nos Estados Unidos e circulava em veículos blindados para evitar possíveis ataques ou capturas.

A Polícia Civil segue investigando o caso e a possível conexão de André com outras ações criminosas.