Disputa para presidência do PT Bahia tem três candidatos

Presidente do PT-BA, Éden Valadares, é defensor da renovação de quadros - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Com a desistência do atual presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia (PT-BA), Éden Valadares, à reeleição, novos quadros da militância começam a se formar para almejar o tão desejado posto.

Até o momento, dois nomes já se lançaram para concorrer à presidência da sigla, são eles: Liu do MST (Movimento Sem-Terra); Sandro Magalhães, presidente do PT de Serrinha; e Ellen Coutinho, membra do Diretório Nacional do PT.

A confirmação do nome de Magalhães na disputa foi feita por Valadares nesta quarta-feira, 12. Assim como adiantado pelo Portal A TARDE, na sexta passada, Éden defendeu renovação dos quadros políticos e diz que já “cumpriu ciclo” à frente da legenda.

“Já fico feliz. O que penso é que se já cumpri meu ciclo, Jonas também cumpriu, Everaldo também cumpriu, esses nomes são lembrados, claro, porque eles são ex-presidentes do PT, mas penso, insisto, que é hora de a gente dar oportunidade a novas pessoas para formar novas lideranças e seguir o desafio de renovar, inovar, modernizar e aproximar o PT dessa nova classe trabalhadora”, disse o petista, em entrevista à rádio Baiana.

Ao A TARDE, na semana passada, o petista ainda aproveitou para tecer críticas ao modelo de sucessão partidária de siglas de direita, alegando serem de forma hereditária, e exaltou o processo democrático feito pelo PT ao longo dos anos.

“A direita promove isso de forma hereditária, de pai para filho, para neto. No PT, esse processo é feito pelo caminho da democracia e participação direta dos filiados. O maior orgulho da minha vida são os meus filhos e a minha família. Junto a isso, a oportunidade de presidir o PT. Vou seguir com muita honra, cumprindo meu mandato até o final e apostando no processo necessário, fundamental, eu diria, de renovar o PT”, pontuou.

*Matéria foi atualizada para correção e inclusão do nome de mais uma candidata que concorrerá à presidência do PT-Bahia, Ellen Coutinho.