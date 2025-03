Influencer é detida por golpes com Pix falso no interior da Bahia

Após sua detenção, a jovem foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exame de corpo de delito - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na cidade de Santo Antônio de Jesus, uma influenciadora digital foi presa, acusada de aplicar golpes em lojas e supermercados utilizando comprovantes falsos de pagamento via Pix, para liberar compras sem que os valores fossem efetivamente pagos.

Segundo informações da Tv Record, a jovem, identificada inicialmente como Maria Gisele Carvalho, já estava sendo investigada e tinha um mandado de prisão em aberto desde a semana anterior. De acordo com a 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Maria Gisele foi encontrada e detida em cumprimento à investigação.

Um dos principais casos que motivaram as investigações ocorreu no dia 18 de fevereiro, quando a suspeita tentou realizar compras em um supermercado, apresentando um comprovante de pagamento falsificado. O valor, no entanto, nunca foi processado pelo sistema bancário, e a polícia investiga outros episódios semelhantes, configurando o crime de estelionato.

Durante a operação, as equipes da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, o CATTI e a SI da 4ª Coorpin, realizaram buscas na residência da acusada e apreenderam diversos itens cosméticos e medicamentos. A polícia agora investiga se esses produtos estão relacionados às atividades criminosas de Maria Gisele.

Após sua detenção, a jovem foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para exame de corpo de delito.