Autor do assassinato de baiana é condenado após quatro anos do crime

Na época, Simone Barreto organizava a Festa de Yemanjá na Riviera francesa junto à irmã - Foto: Reprodução/Acervo Familiar

Após quatro anos do assassinato da baiana Simone Barreto Silva, o autor do crime foi condenado a prisão perpétua. O caso aconteceu no dia 29 de outubro de 2020 na cidade de Nice, no sul da França.

Na época, Solange Silva organizava a Festa de Yemanjá na Riviera francesa, junto a sua irmã. A família mostrou estar satisfeita com o desfecho, mesmo sabendo que a perda é irreparável.

No mesmo período, os principais jornais relataram o que aconteceu na cena do crime: “Ferida no ataque à faca que sofreu enquanto esperava a primeira missa na basílica de Nice, ela ainda conseguiu reunir forças para atravessar a rua e pedir socorro. Recebeu ajuda de funcionários de um restaurante, mas faleceu antes da chegada dos socorristas. Simone resistiu por uma hora e meia e, pouco antes de morrer, fez um pedido às pessoas que a ajudaram: ‘Digam a meus filhos que amo eles’.”

A vítima, Simone Barreto deixou três filhos, com idades entre 6 e 15 anos. Pouco tempo antes de ser assassinada, havia se formado como cozinheira, por ter o sonho de abrir um restaurante brasileiro na França, enquanto trabalhava como cuidadora de idosos.

O evento que Simone Barreto e sua irmã organizavam na época, chamado, A Fête de Yemanjá Nice é um Festival Cultural Brasileiro realizado anualmente na cidade francesa, pela associação franco-brasileira Brasuca Show. O festa visa promover e celebrar a cultura brasileira na Europa, com destaque para a música, a dança e as tradições dos ritos afro-brasileiros.