Criminoso é preso após sequestrar mulher em shopping de Lauro de Freitas

Natural de Cuiabá e com três passagens na polícia por tráfico de drogas, um homem foi preso acusado de cometer roubo mediante sequestro contra uma mulher no estacionamento de um shopping, em Lauro de Freitas, em fevereiro deste ano. Ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido por policiais da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas), na Avenida Paralela, nesta terça-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso utilizou uma réplica de pistola para render a vítima dentro do carro. Ameaçada, a mulher foi obrigada a fazer a transferência bancária via PIX do valor de R$ 944,00 para a conta da companheira do assaltante. Ele foi identificado e monitorado pelos policiais civis até o momento da prisão.

A polícia ainda detalhou que durante o depoimento, ele confessou o crime, mas alegou que sua companheira não sabia a origem do dinheiro transferido. Além da captura, as equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, localizada no bairro Caji, em Lauro de Freitas. No local, foram apreendidos cartões bancários, uma balança de precisão e o simulacro de pistola utilizado no crime.

Com três prisões por tráfico de drogas, atualmente o homem morava no bairro Itinga, em Lauro de Freitas, e alugava veículos para atuar como motorista e entregador por aplicativo. Ele passou pelos exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.