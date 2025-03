Detento que fugiu de presídio na Bahia é preso no Tocantins

Rafael Fagundes estava em regime semiaberto, pelo crime de latrocínio - Foto: SEAP - BA

Um dos sete detentos que fugiram de uma das celas do Conjunto Penal de Barreiras, em maio de 2024, no oeste do estado, foi preso no sábado, 8, na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Rafael Fagundes de Souza, de 26 anos, foi localizado por policiais do GIRO 90, no bairro Jardim Taquari. Ainda não há informações se ele será recambiado para Barreiras.

O detento estava em regime semiaberto, pelo crime de latrocínio. Ele e os outros detentos que fugiram já foram condenados e estavam em uma área destinada para quem já cumpria a sentença. Dias após a fuga, um dos detentos foi preso na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Victor da Silva Pinto foi localizado por policiais militares no Setor Vila Nova.

Outros cinco homens seguem foragidos. Eles foram identificados como:

Maxwel de Jesus Santos, que estava em regime fechado, pelo crime de lesão corporal;

James Iure Novais Santos, preso em regime fechado, pelo crime de homicídio;

Venâncio Aires da Guarda Neto, preso em regime semiaberto, pelo crime de receptação e tráfico de drogas;

Sandro Henrique Nogueira dos Santos, preso em regime semiaberto, por latrocínio;

Witalo de Souza Silva, preso por roubo qualificado.