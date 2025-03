Caçadores ilegais têm acampamento destruído e arma apreendida na Bahia

Caça ilegal é crime, conforme a Lei nº 9.605/1998 - Foto: Divulgação / Polícia Militar

um acampamento clandestino utilizado por caçadores ilegais foi desfeito por policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Lençóis, na zona rural de São Desidério, interior da Bahia. Durante patrulhamento na área, os agentes encontraram o local, e ao perceberem a aproximação da polícia, três indivíduos fugiram para uma região de mata.

No acampamento, foram apreendidos uma espingarda calibre 28, munições e apitos usados para atrair aves. Para impedir a reutilização do espaço para caça ilegal, o acampamento foi destruído, e todos os materiais foram encaminhados para o descarte adequado, conforme as normas ambientais.

Local foi destruído e os materiais descartados conforme as normas ambientais | Foto: Divulgação / Polícia Militar

O major George Porto, comandante da Cippa Lençóis, destacou que a caça ilegal é crime, conforme a Lei nº 9.605/1998. “A Polícia Militar reforça seu compromisso com a proteção da fauna e da biodiversidade, intensificando as ações de fiscalização e combate aos crimes ambientais”, afirmou.