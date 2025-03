Em menos de 24 horas, cidade baiana registra dois tremores de terra

O primeiro tremor ocorreu às 23h33 de terça - Foto: Divulgação / Prefeitura de Amargosa

A cidade de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá, registrou dois tremores de terra na terça-feira, 11, e na quarta-feira, 12, em um intervalo de menos de 24 horas. A informação foi divulgada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis - UFRN).

O primeiro tremor ocorreu às 23h33 de terça, com magnitude preliminar de 1.9. Já o segundo tremor, nesta quarta-feira, aconteceu por volta das 5h30 e teve magnitude de 2.2.



Moradores da região relataram que sentiram os tremores em ambos os momentos, mas não há registros de feridos ou danos materiais.

O Laboratório Sismológico da UFRN continua monitorando a atividade sísmica e divulgando informações sobre os eventos sísmicos que acontecem no Nordeste do Brasil.