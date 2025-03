Três pessoas morrem após carro cair de ponte na Bahia

O motorista foi o único sobrevivente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente deixou três pessoas mortas e uma ferida em um acidente, após um carro cair de uma ponte na quarta-feira, 12, na BA-148, em trecho entre as cidades de Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio, no sudoeste da Bahia. O motorista foi o único sobrevivente.

De acordo com a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv/Brumado), o motorista perdeu o controle do veículo, bateu na mureta da ponte e caiu. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal Magalhães Neto, na cidade de Brumado, em estado grave.

De acordo com o g1, ainda não há informações sobre o que fez o motorista perder o controle da direção do veículo. Os corpos das pessoas mortas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado.