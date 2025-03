PM suspeito de triplo homicídio é preso e caso pode ter reviravolta

Imagem no centro da foto é a do policial Alisson Santiago dos Santos - Foto: Reprodução

O policial militar Alisson Santiago dos Santos, suspeito de envolvimento no triplo homicídio em Dias d'Ávila na última sexta-feira, 7, foi preso nesta quinta, 13, após se apresentar à polícia na presença de dois advogados.

Segundo apuração do Portal A TARDE com fontes policiais, o PM foi até a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde é lotado, no início da tarde. Após se apresentar na CIPM, ele foi conduzido para 25ª Delegacia de Territorial de Dias d´Ávila, responsável pelo inquérito. Durante o interrogatório, ele preferiu ficar em silêncio.

O soldado teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil e seguiu para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Camaçari, para a realização do exame de corpo delito. O policial também será ouvido pela Corregedoria da PM e seguirá para a Coordenadoria de Custódia Provisória, localizada no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, onde ficará preso aguardando decisão da Justiça.

"Ele está preso de forma indeterminada. Cabe agora a Justiça definir se ele permanecerá preso até o julgamento ou se a Justiça vai conceder liberdade provisória", revelou uma fonte que prefere não ser identificada. O homem que teria agido junto com o policial ainda não foi localizado.

O suspeito estava sendo procurado desde o início da semana. Buscas foram realizadas na sede da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Candeias, mas ele não havia sido encontrado até então. Após a prisão, a Polícia Militar se posicionou.

"A PMBA destaca o compromisso da corporação com a adoção de todas as medidas cabíveis previstas em lei, reafirmando seus princípios éticos, disciplinares e de transparência institucional".

Investigação

O policial e um comparsa são suspeitos de assassinar duas mulheres a facadas e um homem a tiros em Dias d'Ávila, na última sexta-feira, 7. As vítimas foram identificadas como Giovanna Vitória Vilela de Melo, de 18 anos, Jailma Barbosa da Silva, de 27 anos, e Henrique Silva Borges do Santos, de 32 anos.

Até o momento, não há informação da real motivação do crime, mas o Portal A TARDE apurou, com fontes extraoficiais, que existem duas linhas de investigação: a primeira, já revelada anteriormente, é que o homem teria agido após supostamente descobrir que sua namorada estaria envolvida em uma orgia. Ao presenciar a cena, teria cometido o crime.

No entanto, essa informação pode cair por erra, já que existe uma outra linha de investigação, na qual aponta que o policial, na verdade, teria se desentendido com Henrique Silva, uma das vítimas. Ao receber a informação que ele estaria na casa onde aconteceu o crime - que era, de fato, uma casa de orgia -, o policial teria ido junto com um comparsa tirar satisfação com o Henrique. Ao chegar no local, teria encontrado com todos na residência e teria decidido executar todo mundo.

Nenhuma das versões foi confirmada ainda pela Polícia Civil e as investigações seguem em andamento.