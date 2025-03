Triplo homicídio em Dias d'Ávila: PM é o principal suspeito do crime

Vítimas foram executadas por dois homens, que invadiram o impóvel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um soldado da Polícia Militar da Bahia (PMBA) foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira, 10, por suspeita de envolvimento em um triplo homicídio que aconteceu na última sexta-feira, 7, em Dias d'Ávila, Região Metropolitana de Salvador. A suspeita, é que ele tenha flagrado a companheira em uma 'orgia'.

Segundo apuração do Portal A TARDE com fontes policiais, equipes da Corregedoria-Geral da PMBA, junto com agentes da polícia Civil realizaram buscas na residência do policial e na sede da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), em Candeias, local em que o policial é lotado, No entanto, ele não foi localizado. Novas buscas devem ser feitas nesta terça-feira, 11.

O policial investigado foi identificado como Alisson Santiago dos Santos e fazia parte do Pelotão Especial (Peto) da 10ª CIPM. Antes de ser designado para Candeias, ele atuava na 32ª CIPM, em Pojuca (BA), sendo transferido para a unidade atual há cerca de um ano.

Uma fonte da Peto que trabalha com Alisson informou que ele está de férias, por isso não foi localizado nesta segunda na 10ª CIPM. A previsão de retorno dele ao trabalho é nesta terça. Ainda segundo a fonte, que preferiu não ser identificada, a notícia do possível envolvimento do policial pegou todos da unidade de surpresa.

"Me surpreendeu quando a corregedoria chegou aqui. Ele sempre foi muito tranquilo e não aparenta ter esse tipo de comportamento. Mas só as investigações poderão esclarecer melhor o ocorrido", disse ao Portal A TARDE.

Já o delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial de Dias D'Ávilas, confirmou as investigações, bem como, o mandado emitido contra os dois suspeitos. No entanto, não deu mais detalhes sobre o caso para "não atrapalhar as investigações".

A suspeita é de que PM teria matado duas mulheres a facadas e um homem a tiros após, supostamente, surpreender a namorada em uma orgia. O crime, que gerou grande repercussão na região, aconteceu na última sexta-feira, 3, mas as autoridades ainda apuram mais detalhes do caso.

Em nota, a PMBA confirmou que o agente ainda não foi localizado. “A Polícia Militar da Bahia informa que, nesta segunda-feira (10), são realizadas diligências visando à localização de um policial militar que reside no município de Dias d'Ávila. A ação decorre de uma investigação referente a um triplo homicídio ocorrido na cidade em 7 de março deste ano. Até o momento, o militar não foi localizado".