PM de Pernambuco é assassinado pela ex-esposa, policial da Bahia

Crime ocorreu dentro do veículo da vítima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um policial militar da cidade de Petrolina, em Pernambuco, identificado como Lucas Emanoel Marinho, de 33 anos, foi brutalmente assassinado pela ex-companheira, que também é policial militar, mas na Bahia.

O crime ocorreu dentro do veículo da vítima, em um momento de extrema violência. Após o ocorrido, a autora do homicídio, identificada como Marleide, de 35 anos, se apresentou à polícia baiana, confessou o crime e foi encaminhada à delegacia para os devidos esclarecimentos.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que o crime aconteceu no bairro Portal da Cidade, e que ao chegar ao local, as equipes do 2º Batalhão Integrado Especializado (2º Biesp) confirmaram que a vítima era um policial militar pertencente à mesma unidade.

Segundo relatos de conhecidos, o motivo do crime teria sido o término do relacionamento entre os dois, algo que Marleide não teria aceitado bem. A vítima, inclusive, havia começado um novo relacionamento e estava esperando um filho com outra mulher.

A Polícia Militar da Bahia emitiu uma nota oficial, afirmando que, após a apresentação da autora do crime, todas as medidas cabíveis foram adotadas, incluindo o encaminhamento de Marleide à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina.

A corporação também informou que acompanha o caso e mantém comunicação com as autoridades responsáveis pela investigação, além de expressar solidariedade aos familiares dos envolvidos.

O corpo de Lucas Emanoel Marinho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, onde será periciado, assim como o veículo da vítima, para auxiliar nas investigações. A Polícia Militar reforçou seu compromisso com a legalidade e a apuração dos fatos.