Homem morre após receber descarga elétrica em zona rural da Bahia

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Feira de Santana - Foto: Ed Santos/Acorda Cidade

Um homem de 59 anos morreu eletrocutado, no domingo, 9, na zona rural de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Joacy Nunes Barreto foi encontrado por familiares.

O acidente aconteceu no Distrito Governador João Durval Carneiro, conhecido popularmente como Ipuaçu. Joacy estava sozinho em casa e manuseava uma tomada quando recebeu a descarga elétrica.

O corpo do homem foi velado no Centro de Velórios Gilson Macedo, no bairro Kalilândia. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal na sede no distrito, e está previsto para a tarde desta segunda-feira, 10

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Feira de Santana. O caso foi registrado, sem indíciode crime, pela Polícia Civil, que faz diligências para apurar todas as circunstâncias do caso.