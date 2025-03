Sexta-feira sangrenta: seis corpos são encontrados em Salvador e RMS

Polícia Civil investiga os casos - Foto: Haeckel Dias / Ascom-PC

Essa sexta-feira, 7, foi marcada por uma onda de violência em Salvador e na Região Metropolitana, onde seis corpos foram encontrados em diferentes pontos da cidade e municípios vizinhos. Os crimes, que incluem um triplo homicídio e execuções com sinais de tortura, estão sendo investigados pela Polícia Civil.

Triplo homicídio em Dias D'Ávila

Na madrugada desta sexta-feira, três pessoas foram assassinadas dentro de uma residência na Rua Parque Nossa Senhora de Lourdes, bairro Imbassaí, em Dias D'Ávila. De acordo com a Polícia Civil, dois homens armados invadiram o imóvel e mataram duas mulheres e um homem.

Até o momento, apenas uma das vítimas foi identificada: Giovanna Vitória Vilela de Melo, de 18 anos, que havia alugado a casa onde morava com a outra mulher assassinada. A motivação e autoria do crime ainda estão sendo investigadas.

Corpo carbonizado em Simões Filho

Em Simões Filho, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um veículo na Rua da Forja Bahia. A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) investiga o caso, e informações preliminares apontam que a vítima estava no porta-malas do carro, com as mãos amarradas. O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizou as primeiras perícias, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo.

Homicídio na Via Regional

Na capital baiana, a 2ª Delegacia de Homicídios apura a morte de Cleberson de Jesus Santos, de 23 anos. Ele foi baleado e morto na Rua da Boa Paz, no bairro Sete de Abril, também nesta sexta-feira. Guias para perícia e necropsia foram expedidas, e a polícia busca identificar o autor e a motivação do crime.

Execução em Vila Verde

Outro corpo foi encontrado na Rua Vila Verde, bairro São Cristóvão, em Salvador. Informações preliminares apontam que a morte estaria relacionada a uma retaliação do grupo criminoso BDM contra rivais do Comando Vermelho da localidade. A vítima, ainda sem identificação formal, apresentava marcas de tiros.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) expediu as guias para perícia e remoção do corpo. A autoria e as circunstâncias do crime seguem sob investigação.