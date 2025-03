Triplo Homicídio: corpos são encontrados dentro de casa na RMS

O crime aconteceu na Rua Parque Nossa Senhora de Lourdes - Foto: Reprodução/Google Maps

Três pessoas foram mortas após dois homens armados invadirem uma residência na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na Rua Parque Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Imbassaí, na madrugada desta sexta-feira, 7.

De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas são duas mulheres e um homem. Até o momento, apenas uma das vítimas foi identificada, Giovanna Vitória Vilela de Melo, de 18 anos, que segundo a PC, tinha alugado o imóvel, na rua Parque Nossa Senhora Lourdes, no bairro Imbassaí, onde morava com a outra vítima. Os suspeitos fugiram após cometer o crime.

O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila), que tenta descobrir a autoria e motivação do crime.