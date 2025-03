Homem é preso por agredir companheira com manejo de cavalo

O suspeito foi encontrado em uma loja, enquanto trabalhava, e encaminhado para a delegacia territorial de Serrinha, na quarta-feira, 5 - Foto: Divulgação | PCPR

Um homem foi preso em Serrinha por suspeita de violência doméstica. Rodrigo Cordeiro Oliveira, de 26 anos, teve a prisão preventiva decretada após ser investigado por agredir a companheira com uma taca, objeto que se assemelha a um chicote e é utilizado para o manejo de cavalos.

De acordo com a polícia, a vítima registrou a ocorrência no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) no dia 26 de fevereiro. Em depoimento, ela afirmou que foi agredida com golpes de taca e teve ferimentos em várias partes do corpo.

O suspeito foi encontrado em uma loja, enquanto trabalhava, e encaminhado para a delegacia territorial de Serrinha, na quarta-feira, 5. Após ser preso, Rodrigo foi submetido a exames de corpo de delito e segue à disposição da Justiça.