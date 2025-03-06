Jovens são apreendidos supeitos em caso de estupro coletivo na Bahia

O caso aconteceu na madrugada de sábado, 1° - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Três jovens foram apreendidos e um preso suspeitos de participação em um caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 13 anos, na cidade de Jussara, na Bahia. O caso aconteceu na madrugada de sábado, 1°.

Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos têm 14, 16, 17 e 18 anos. A PM foi acionada após a vítima ser atendida no Hospital Municipal de Jussara com sinais de estupro, de acordo com informações do g1 Bahia.

De acordo com os pais da vítima, eles encontraram a filha caída na rua com sinais de sonolência após procurá-la em seu quarto, que estava revirado. A adolescente foi socorrida e levada ao hospital.

Os suspeitos foram identificados por imagens de câmeras de segurança. Um dos adolescentes confessou o crime, dizendo que a vítima foi embriagada antes do abuso.



A Delegacia Territorial (DT) de Jussara instaurou um inquérito para apurar o caso, que é acompanhado pelo Conselho Tutelar do município.