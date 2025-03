Ex-detento é preso por tráfico de drogas na Bahia

- Foto: Divulgação / PC-BA

Um ex-presidiário foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na cidade de Amargosa, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem tentou se livrar da droga ao perceber a aproximação dos policiais e se escondeu em um imóvel, mas foi encontrado e detido.

Os policiais realizavam diligências na cidade, na quarta-feira, 5, quando identificaram o suspeito. Ele já era investigado pelo mesmo crime. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem tentou se desfazer de um saco plástico contendo maconha e correu para dentro de uma residência. No imóvel, os policiais encontraram uma espécie de "depósito" de drogas.

Durante a revista na casa, foram apreendidos três quilos de skank (uma variação da maconha); 535 gramas de maconha comum; duas balanças de precisão; e uma caderneta com anotações que indicam a movimentação do tráfico de drogas.

O suspeito já havia sido preso pelo crime e estava em liberdade. Com o novo flagrante, ele foi autuado novamente por tráfico de drogas e será apresentado em audiência de custódia.

O caso é investigado pela Delegacia de Amargosa. A operação contou com equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin), da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).