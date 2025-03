Morte nas estradas baianas teve queda de 70% este ano

Equipamentos para medir velocidade e radares móveis foram essenciais no combate ao excesso de velocidade - Foto: PRF/Divulgação

O balanço da Operação Carnaval 2025 foi divulgado ontem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrando redução dos sinistros graves de 21(na Operação Carnaval 2024) para 13 neste ano. Um dos reflexos foi a queda de 70% no número de mortes nas estradas federais da Bahia no período, passando de 10 para três.

A comparação considera o intervalo de 28 de fevereiro a 5 de março de 2025 em relação ao período de 9 a 14 de fevereiro de 2024, indicando ainda queda de 10,9% nos acidentes em geral, que este ano somaram 41 ocorrências.

Os dados, de acordo com avaliação da PRF, refletem o impacto positivo da intensificação da fiscalização e das ações preventivas realizadas no estado. O trabalho envolveu as equipes regulares, que foram reforçadas por agentes de regiões sem carnaval, principalmente nos trechos mais perigosos, com maior fluxo da veículos e próximos das festas.

Os números decrescentes entre os sinistros registrados neste carnaval na Bahia acompanham o mesmo desempenho nacional, apontando queda nas principais estatísticas das estradas federais. Entre os acidentes de trânsito a diferença foi de menos 7,5%, passando de 1.243 para 1.150. A redução no número de óbitos foi de 5,7%, somando 88 mortes este ano nas rodovias federais do Brasil.

Equipamentos utilizados para medir a velocidade dos veículos, os radares móveis foram fundamentais, segundo a corporação, para combater o excesso de velocidade.

Na Bahia, durante a operação foram registradas 1.696 imagens de veículos transitando acima do limite permitido.

Entre as estradas cobertas pelas equipes da PRF no estado, na BR 324, entre Salvador e o interior, a concessionária ViaBahia somou 290 mil registros no período, um acréscimo de 4,7% sobre o carnaval passado. O maior fluxo aconteceu na sexta-feira (28) e na quarta-feira de cinzas (5), no início e término do feriadão.

No balanço do estado, para coibir a mistura do consumo de álcool e o volante os agentes executaram 7.660 testes de alcoolemia no estado, um aumento de 86,92% em relação a 2024, quando foram realizados 4.098 testes.

Educação no trânsito

Chefe da delegacia da PRF em Barreiras, Cleiton Correia, afirmou que na Operação Carnaval deste ano foram realizadas o dobro de abordagens e quase o triplo de testes com etilômetros nas estradas federais da região de Barreiras e Correntina, no oeste baiano em relação ao ano passado.

O inspetor reforçou a importância dos condutores se conscientizarem que não devem misturar o consumo de bebida alcoólica com direção, causa apontada junto com o desrespeito às leis e sinalizações de trânsito, entre os principais fatores que provocam os acidentes e mortes.

Ele lamentou que apesar da redução dos sinistros no período, cinco acidentes foram registrados pela PRF na região. No mais grave uma colisão frontal na BR 349, em Correntina, resultou na morte de um homem e feriu outras pessoas sem gravidade.