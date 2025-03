Homem é preso suspeito de matar agricultor e enterrar corpo na Bahia

Crime aconteceu no assentamento Luiz Nunes, em Casa Nova - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso, na quarta-feira, 5, suspeito de matar um agricultor a golpes de picareta e enterrar o corpo dele em uma cova rasa, no assentamento Luiz Nunes, em Casa Nova, na Bahia. De acordo com as investigações, o suspeito matou e escondeu o corpo de José Orlando da Silva, no último domingo, 2.

Segundo a Polícia Civil, na noite do crime, a vítima estava acompanhada de dois homens, quando começaram uma discussão, após José Orlando afirmar que trabalhava mais nos serviços da roça do que os dois suspeitos. De acordo com o g1, a dupla se sentiu afrontada e agrediu o homem com golpes de picareta. Em seguida, eles cavaram uma cova rasa e enterraram o corpo de José Orlando.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou as investigações e localizou o corpo da vítima. As diligências seguiram até a prisão de um dos suspeitos, que confessou o homicídio e indicou o comparsa que ajudou a abrir a cova e enterrar o corpo. O outro suspeito de envolvimento no crime é procurado.