Líder comunitário infarta após discussão por pagamento de cordeiros

O líder comunitário, Everaldo do Rosário Rosa morreu após sofrer um infarto, em frente à UPA de Itapuã, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 6. O homem conhecido também como Dino Rosa chegou na Unidade de Saúde socorrido por um carro, mas sequer deu tempo dele adentrar para receber socorro.

De acordo com informações, o líder comunitário teria discutido com um administrador de trio elétrico por causa de pagamento aos cordeiros devido a um valor que teria sido acertado previamente, mas o repasse foi menor do que o combinado, tendo iniciado, assim, a discussão entre os dois.

“Precisamos viver para poder falar com sabedoria. Depois tem documentário”, escreveu Dino em uma publicação nas redes sociais, na sexta-feira, 28, de Carnaval, após trabalhar como cordeiro.

Dino Rosa era líder comunitário da região da Goméia, no São Caetano e também do Bom Juá.