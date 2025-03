Postos terão imunizante contra influenza

Imunização será oferecida ao público-alvo durante todo o ano nas salas de vacina - Foto: Raphael Müller / Ag. A TARDE

A partir da segunda quinzena de março, a população baiana poderá se vacinar contra a influenza, o vírus da gripe, em qualquer época do ano. Segundo comunicado do Ministério da Saúde, o imunizante passa agora a integrar o Calendário Nacional de Vacinação, e estará disponível em todo o país para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos.

Anteriormente, as doses eram aplicadas somente em momentos de campanhas sazonais. Agora, a imunização será oferecida ao público-alvo durante todo o ano nas salas de vacina. Outros grupos ainda vão receber o imunizante em estratégias especiais, incluindo profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências.

“Com o passar dos anos, vários grupos prioritários se tornaram elegíveis à vacinação contra a influenza, então não estávamos conseguindo vacinar todo mundo no curto período de tempo da campanha. A previsão era de que as campanhas durassem dois meses, mas acabavam se estendendo, então não fazia mais sentido manter assim”, explica a coordenadora da Coordenação de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (CIVEDI) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Vânia Rebouças.

De acordo com Vânia, no ano passado, a cobertura vacinal do imunizante da influenza na Bahia teve um número considerado baixo. A população-alvo no estado, que inclui os grupos aos quais a vacina é oferecida, é de aproximadamente 5,9 milhões de pessoas, mas apenas cerca de 3,1 milhões de doses foram aplicadas. Para 2025, a expectativa é de que a população elegível seja vacinada ainda antes do inverno, em junho, período de maior frequência dos casos de gripe.

Segundo a coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS), Doiane Lemos, o órgão depende de documentações oficiais ainda não enviadas para decidir sobre quantitativo de postos, total de salas e número de doses na capital baiana. “Estamos no aguardo do documento técnico para que toda a operacionalização seja organizada”, expõe.

A influenza é uma infecção viral de alta transmissibilidade que afeta o sistema respiratório. Vânia explica que a vacina deve ser aplicada anualmente, por conta de variações genéticas do vírus e o enfraquecimento gradual da proteção imunológica. “Essa doença é a segunda maior causa de crises respiratórias graves, depois da COVID-19, e pode evoluir até para casos de óbito. A vacina é a medida mais eficaz para evitar isso”, pontua.

O Ministério da Saúde já anunciou também outras mudanças para 2025. O esquema vacinal e reforço contra a poliomielite passam a ser exclusivamente com vacina inativada (VIP), que é injetável, e não mais via oral. Além disso, o imunizante contra o rotavírus teve o período de aplicação ampliado. A primeira dose, indicada aos dois meses de idade, pode ser aplicada até os 11 meses e 29 dias, e a segunda dose, indicada aos quatro meses, até os 23 meses e 29 dias.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela