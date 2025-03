Um dos mortos em Fazenda Coutos já foi soldado do Exército

Jackson Vitor Araújo dos Santos, de 20 anos era do 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), mas, segundo informações preliminares, teria entrado no crime organizado - Foto: Reprodução redes sociais

Um dos mortos na operação policial em Fazenda Coutos, suspeito de integrar a facção criminosa do Comando Vermelho (CV), integrou as Forças Armadas. Jackson Vitor Araújo dos Santos, de 20 anos, foi soldado do Exército Brasileiro.

O jovem era do 19º Batalhão de Caçadores (19º BC), mas, segundo informações preliminares, teria entrado no crime organizado. O Portal MASSA! confirmou a identidade dele com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mas não obteve mais detalhes sobre suas ações na facção.

Todos os suspeitos, incluindo o ex-soldado, morreram durante confronto com policias militares na terça-feira, 4. Eles foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas nenhum resistiu aos ferimentos.

Na ação policial, além dos corpos, foram apreendidos um poderoso arsenal contendo 12 armas, entre elas duas submetralhadoras, oito pistolas e dois revólveres. Também foram encontrados munições, carregadores, balanças de precisão e drogas.