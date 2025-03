Mortos em Fazenda Coutos são identificados; saiba identidades

Até a manhã desta quinta-feira, 6, cinco corpos já haviam sido liberados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) - Foto: Reprodução / Band

Foram divulgadas pela Polícia Civil da Bahia as identidades de 11 dos 12 suspeitos que acabaram mortos após um confronto com a Polícia Militar em Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O confronto ocorreu na madrugada da última terça-feira, 4, durante o encerramento do Carnaval na capital baiana, após a chegada das equipes da Rondesp à região, onde houve troca de tiros com suspeitos armados. A SSP-BA declarou que a mobilização policial visava "conter a escalada da violência e garantir a segurança da população" diante da tentativa de invasão da área por um grupo fortemente armado.

Os suspeitos teriam entre 17 e 27 anos. Até a manhã desta quinta-feira, 6, cinco corpos já haviam sido liberados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), aguardando que as famílias realizassem os procedimentos para velório e sepultamento.



O comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, afirmou que a operação foi motivada por uma tentativa de facção criminosa de expandir seu domínio sobre o tráfico de drogas na região. Na noite anterior ao confronto, moradores da localidade de Teotônio Vilela relataram intensos tiroteios entre grupos rivais. A Polícia Civil investiga o caso, e o Ministério Público da Bahia (MP-BA) acompanha os desdobramentos.

A SSP-BA informou que os policiais envolvidos na operação pertencem a uma unidade que ainda não utiliza câmeras corporais.



Identidade dos suspeitos mortos:

- Davi Costa dos Anjos, 17 anos;

- Paulo Ricardo Santos Pereira, 17 anos;

- João Cledison Santos Souza, 18 anos;

- Félix de Oliveira Rodrigues, 19 anos;

- Uendel Vitor Rodrigues dos Reis, 20 anos;

- Jackson Vitor Araújo dos Santos, 20 anos;

- Wendel Henrique Nunes dos Santos, 20 anos;

- Samuel da Luz Nascimento de Sousa, 24 anos;

- Francisco Ariel Freire Santos, 27 anos;

- Douglas Campos da Silva Batista, 27 anos;

- Leidson Maxwel da Costa Silva, 27 anos.

O 12° suspeito morto não portava documentos e ainda não foi identificado.