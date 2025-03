Werner confirma que grupo morto em Fazenda Coutos ameaçava moradores

Marcelo Werner durante coletiva de imprensa no camarote da PM no circuito Barra-Ondina - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, participou de uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 5, no Camarote da PM no bairro de Ondina, em Salvador. Na oportunidade, Werner deu detalhes a respeito de uma operação da polícia no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador, que resultou na morte de 12 integrantes de uma facção criminosa.

"[...] Há dois dias atrás recebemos informações, denúncias inclusive pelo sistema de disque-denúncia, inclusive pelas redes sociais, de um bonde, uma invasão de uma facção em desfavor de outra facção na localidade de Fazenda Coutos. Imediatamente, como a gente faz em todos os casos dessa natureza, até mesmo por ser uma região onde a população reportava violência em razão dessa disputa e violência em desfavor deles mesmos, inclusive com a retirada de cidadãos que moram naquela região de suas residências com violência, começou-se um trabalho de inteligência para poder verificar aquela denúncia que nos chegou e participar para preparar uma operação policial para averiguar aquela denúncia que se desencadeou na data de ontem. A partir das informações que foram colhidas, as forças de segurança, em especial a Polícia Militar, se deslocou até o local para verificar o que havia sido reportado, inclusive na noite anterior, através de vídeos foi reportado integrante de facção fazendo exposição de armas de fogo grosso calibre e informando a veracidade daquela informação que tínhamos recebido anteriormente", pontuou Werner.

O secretário acrescentou que as guarnições foram recebidas a tiros e ao final culminou na apreensão de várias armas e drogas. "A partir daí, quando a equipe policial chegou até a localidade foi recebida a tiros e houve uma sequência de confrontos que culminou ao final na morte de 12 elementos que estavam armados, elementos que tinham inclusive por vídeo a comprovação posterior que tinham invadido horas antes, nos dias anteriores, aquela localidade portando armas de grosso calibre. Foram 12 armas apreendidas com esses meliantes, submetralhadoras, pistolas, carregadores, revólveres, balaclavas, rádios de telecomunicação, drogas, balança de precisão, tudo isso foi apreendido na data de ontem, imediatamente assim que o fato foi finalizado, foram encaminhados para os hospital onde os prontos suportes foram realizados, quando se constatava o óbito desses 12 meliantes que estavam atacando não só as forças de segurança, mas acima de tudo, violentando os moradores daquela localidade", salientou.

Por conta da onda de violência, os ônibus deixaram de circular no bairro nas primeiras horas desta quarta-feira. Segundo apurado pelo Portal A TARDE, a guerra que aconteceu no bairro envolveu o Comando Vermelho x Bonde do Maluco (BDM) e resquícios da Katiara.

Facções da Bahia teriam se juntado com bondes organizados do Sudeste

Werner reforçou que as forças de segurança seguem com enfrentamento forte de combate à violência em todo o estado da Bahia com o objetivo de promover a paz social. Segundo o secretário, duas facções locais se aliaram com outras do Sudeste para promover a violência. "[...] Estavam em disputa entre duas facções, duas facções que se aliaram a facções do eixo do sudeste e que vem desde 2022, tentando promover ondas de violência não só na capital, mas no interior do estado. E eu, enquanto secretário, nós enquanto forças de segurança pública que estão aqui representadas, vamos continuar fazendo esse enfrentamento, quanto for necessário. O estado não vai ser subjugado de forma alguma, por qualquer elemento que seja. Nós estamos prontos para poder fazer, os investimentos estão sendo feitos, estamos aumentando o efetivo, estamos trabalhando também com política pública, através do Bahia Pela Paz, pensando também que a segurança não é só a polícia", disse.

"Nós não podemos banalizar os crimes violentos, eram terrores que esses elementos estavam ali proporcionando naquela localidade, então o nosso papel enquanto segurança pública é fomentar políticas públicas de paz social, de educação, mas também está em condição de salvaguardar a nossa população como foi feito nesse caso concreto, eu lembro, 48 horas antes já começou a vir as informações e como eu disse, desde o início da Operação Carnaval, nós estaríamos cuidando dos circuitos, como cuidamos, mas nós não esquecemos do interior do estado e também da nossa capital e eles achavam que iam aproveitar esse momento para poder adotar essa onda de violência e terror naquela comunidade e, logicamente, o estado não vai ser subjugado por qualquer facção", concluiu.