Fazenda Coutos fica sem ônibus após mortes de 12 traficantes

Os coletivos foram suspensos após tiroteio - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

O bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador, amanheceu sem ônibus após um tiroteio intenso resultar na morte de 12 supostos traficantes de uma facção criminosa em confronto com policiais da Rondesp, da Polícia Militar. Após a ação, novos tiroteios na localidade, na noite desta terça-feira, 4. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus só estão atendendo até a entrada no bairro.

Confronto

Na manhã desta terça-feira, 4, doze pessoas foram mortas em confronto com policiais militares no Subúrbio Ferroviário de Salvador, após denúncia de uma invasão promovida por um grupo fortemente armado de uma organização criminosa. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) disse que a ação foi realizada para “conter a escalada da violência e garantir a segurança da população".

Armas apreendidas na ação | Foto: Ascom | SSP

Durante incursões realizadas na área, houve resistência armada por parte dos criminosos, resultando em confronto, afirmou a SSP. Doze suspeitos foram alvejados, socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

A SSP-BA destacou ainda que todas as circunstâncias do confronto já estão sendo investigadas pela Polícia Civil, com a realização de perícias pela Polícia Técnica, em conformidade com os protocolos legais.