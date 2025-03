Repórter Daniela Mazzei é hostilizada em Fazenda Coutos: "Vá embora"

Viaturas e policiais militares também aparecem nas imagens - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A repórter Daniela Mazzei, do programa Alô Juca, da TV Aratu, foi hostilizada nesta quarta-feira, 5, por moradores do bairro Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A jornalista estava no local para cobrir a morte de 12 traficantes em confronto com a polícia ocorrida no dia anterior.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Daniela Mazzei, acompanhada de um cinegrafista circulam pelo bairro e caminham em direção ao veículo da emissora. Viaturas e policiais militares também aparecem nas imagens.

Veja momento em que a jornalista é hostilizada:

Um outro vídeo mostra o momento que Daniela Mazzei está dentro do carro da emissora já saindo do bairro.

Assista abaixo: