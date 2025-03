Caso Fazenda Coutos: suspeitos invadiram casas e fizeram reféns, diz Coutinho

Coronel Paulo Coutinho - Foto: Flávia Requião

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, afirmou nesta quarta-feira, 5, que a ação no bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio de Salvador, que resultou na morte de 12 integrantes de uma facção criminosa, foi "impostergável". Segundo Coutinho, a intervenção policial ocorreu após um pedido de socorro de uma população "aflita", onde os suspeitos estavam fortemente armados, invadindo residências e fazendo reféns.

Ele classificou a ação como uma "insurgência criminal", afirmando que o grupo criminoso estaria tentando tomar controle de um território, o que exigiu a intervenção do Estado devido ao uso extremo de violência.

Em relação à identificação dos suspeitos, o delegado afirmou que as investigações irão esclarecer quem são os envolvidos. “Os indivíduos no momento do confronto não estavam identificados, mas de maneira progressiva, a polícia judiciária e o departamento de polícia técnica farão identificações".

Quanto ao número de mortos, Coutinho destacou que a tropa estava bem treinada para lidar com situações de alto risco. "Felizmente, nossa equipe saiu ilesa. Priorizamos a vida em qualquer operação policial, mas também não queremos perder nossos integrantes." Ele também comentou sobre a possibilidade de menores estarem entre os mortos, afirmando que isso só poderá ser confirmado após as investigações.