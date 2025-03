Delegada detalha registro de novo tiroteio em Fazenda Coutos após 12 mortes

A delegada garantiu transparência na apuração - Foto: Bruno Dias/Ag. A TARDE

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, detalhou, nesta quarta-feira, 5, no camarote da PM em Ondina, a operação policial que terminou com 12 traficantes mortos no bairro de Fazenda Coutos, na madrugada desta terça-feira, 4. A ação aconteceu por parte da Rondesp e resultou em intensos confrontos na região.

Durante a coletiva, a delegada confirmou que houve mais tiroteios depois da primeira troca de tiros. “Como foi noticiado ao vivo, no momento da cobertura, houve um confronto inicial. Depois, quando nossas equipes de investigação e o DPT chegaram ao local para iniciar os trabalhos, teve outro tiroteio. Precisamos enviar mais duas guarnições para garantir a segurança da equipe e permitir que a perícia fosse feita”, explica.

Heloísa também enfatizou que os suspeitos usavam os imóveis como base para atacar os policiais: “Pelo que levantamos, eles estavam nessas casas justamente para emboscar as guarnições que entravam na área. Outra parte do grupo estava escondida na mata”.

Sobre a operação, a delegada ainda afirmou que a polícia já começou a ouvir testemunhas. “Já colhemos depoimentos de duas vítimas que estavam no local e de parte das sete guarnições da PM que participaram da ação. [...] Até agora, sabemos que os confrontos aconteceram dentro de duas casas e em uma área de mata próxima”, pontua.

O caso, originado, segundo apuração do Portal MASSA!, pela guerra entre o Bonde do Maluco (BDM) e o Comando Vermelho (CV), está sob investigação da Polícia Civil.