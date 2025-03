Vídeo: PM é agredido ao realizar abordagem em festa do tipo paredão

Reforços foram acionados e a situação foi controlada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um policial militar foi agredido durante uma confusão com moradores após uma abordagem no bairro Gabriela, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. O caso aconteceu na noite de domingo, quando agentes da 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) tentavam apreender um carro com som alto e documentação irregular.

Imagens mostram o momento em que um homem tenta impedir que um policial recolha um carro. Ele chega a falar que pertences da filha estão no veículo quando o PM se aproxima. O homem então agride o agente e a confusão começa. É possível ver e ouvir pelo menos 10 disparos feitos pelo policial.

De acordo com a Polícia Militar, "os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de poluição sonora na Rua C. No local, encontraram um veículo com o som em volume elevado e foi identificado que o carro apresentava irregularidades na documentação, e o proprietário foi informado de que ele seria removido".

A situação se agravou quando moradores tentaram impedir a condução do suspeito e a apreensão do veículo, afirmou a PM. "Algumas pessoas chegaram a montar barricadas em chamas para bloquear a saída dos militares", disse a corporação através de nota.

Reforços foram acionados e a situação foi controlada. Por fim, o veículo foi apreendido e o homem que agrediu o policial foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

O policial agredido passou por exame de lesão corporal, segundo a Polícia Militar.