Reciclador é brutalmente assassinado a facadas no Vale das Pedrinhas

Polícia Civil está investigando o caso tentando identificar o autor do homicídio - Foto: Reprodução/ Google StreetView

Um homem foi assassinado a facadas no início da tarde desta segunda-feira, 10, no Vale das Pedrinhas, em Salvador. De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada como "Pezão", trabalhava como reciclador na localidade.

Populares relataram que o suspeito de cometer o crime fugiu do local logo após desferir os golpes. A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h e, ao chegar ao local, encontrou o corpo da vítima com marcas de facadas. A guarnição da 40ª CIPM isolou a área e solicitou a presença do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou a perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil está investigando o caso, tentando identificar o autor do homicídio e as motivações por trás do crime. Até o momento, não há mais informações sobre a dinâmica do assassinato ou possíveis envolvidos.