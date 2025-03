Motorista morre após batida entre carro e caminhão-tanque na BR-101

A batida foi frontal e aconteceu por volta das 21h - Foto: Itajair Junior/Andaiá FM

Um homem morreu após um acidente entre um carro de passeio e um caminhão-tanque na noite de quinta-feira, 13, na BR-101, trecho de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi frontal e aconteceu por volta das 21h, no km 258. O motorista do carro sofreu lesões graves e chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), mas não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do caminhão não ficou ferido.

A vítima foi identificada como Jackson Santos.

Por causa do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada, provocando um longo congestionamento na BR-101. O trânsito só foi liberado por volta das 22h40, após a remoção dos veículos e a liberação da pista pelas autoridades.

Em nota, a empresa Auto Peças Roni, onde Jackson trabalhava, lamentou a morte do colaborador e prestou solidariedade à família. Veja a nota na íntegra abaixo.

"É com imenso pesar que a Auto Peças Roni comunica o falecimento de nosso querido colaborador Jackson.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos. Jackson foi mais do que um funcionário exemplar; foi um companheiro de trabalho dedicado, sempre trazendo alegria e compromisso em tudo o que fazia.

Estamos em luto e sentiremos profundamente sua ausência. Que sua memória permaneça viva entre nós e que Deus conforte o coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.

Descanse em paz, jackson".