CCR Metrô Bahia abre novas vagas para operadoras de trem

CCR abre vagas exclusivas para mulheres. Prazo de inscrição é até dia 18 de março - Foto: Divulgação | CCR

A CCR Metrô Bahia abriu inscrições para o processo seletivo de "operadora de trem", com o total de 14 vagas exclusivas para mulheres.

As candidatas devem se inscrever de forma gratuita até o dia 18 de março por meio do site: https://grupoccr.gupy.io/jobs/8661590?jobBoardSource=gupy_public_page.

As candidatas devem ter:

- Ensino Médio completo;

- Disponibilidade para trabalhar em escalas nos períodos de dia e noite;



Além disso, alguns diferenciais são:

- Conhecimento básico em elétrica;

- Experiência com atendimento ao público

Entre as principais atribuições da função estão operar trens de passageiros de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos; promover a segurança dos passageiros durante o embarque, viagem e o desembarque; monitorar e controlar sistemas de sinalização e de comunicação durante a operação e manter contato constante com o Centro de Controle Operacional (CCO) para reportar incidentes e receber instruções.

A candidata aprovada receberá um pacote de benefícios, incluindo salário compatível com o mercado, auxílio-creche, licença-maternidade de seis meses, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário.

"Ao reservar vagas especificamente para mulheres, a concessionária materializa seu compromisso com a diversidade e inclusão, além de estimular ambientes mais colaborativos e inovadores. Essa política também é uma forma de reconhecer o potencial e a competência das mulheres, corrigindo disparidades e promovendo um cenário profissional mais justo e inclusivo para todos," destaca Betânia Pita, coordenadora de Pessoas da empresa.