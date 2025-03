Jorge Solla comemora universalização do serviço na Bahia

- Foto: Divulgação

O deputado federal Jorge Solla (PT), um dos responsáveis pela criação e implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Brasil, celebrou a universalização do sistema na Bahia após a entrega de novas ambulâncias nas regiões de Itaberaba e Seabra.

Com esses veículos, o estado alcança 100% da cobertura do serviço, garantindo atendimento de urgência para todas as regiões.

"Mais um acerto do governo Lula, que tem investido pesado na renovação das frotas em todo o país. Com essa remessa, que atenderá Itaberaba e Seabra, cada canto da Bahia terá cobertura do SAMU", destacou Solla.

O deputado falou ainda sobre o "abandono" do sistema durante as gestões dos exs-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL), que, de acordo com Solla, não fizeram aportes financeiros para fortalecer o SAMU no país.

"Precisou o PT voltar ao governo para o SAMU voltar a ter alguma atenção. O último aporte tinha sido feito pela presidente Dilma. Depois, Temer e Bolsonaro ignoraram o serviço, que ficou completamente comprometido com os veículos antigos e sucateados".

Criado em 2003, no primeiro governo Lula (PT), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve Jorge Solla, que na época atuava como Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, como um dos idealizadores. A ideia do SAMU, inclusive, deriva de programas como o Resgate Médico, implantado durante a gestão de Solla na Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, e o modelo de serviço pré-hospitalar vigente na França.

A nova entrega faz parte do plano de renovação completa da frota nacional, com um investimento de R$ 243,5 milhões por meio do novo PAC. No total, serão distribuídas 789 ambulâncias para 559 cidades do país, sendo 12 destinadas à Bahia, beneficiando nove municípios, incluindo Itaberaba e Seabra, que até então não tinham cobertura do serviço.